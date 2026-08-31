Unser Fußball-Podcast „SpoRZfreunde“ meldet sich mit einer neuen Folge zurück. Diesmal geht es schwerpunktmäßig um den Saisonstart beim Oberligisten TuS Koblenz.

Am vergangenen Wochenende hat es den Fußball-Oberligisten TuS Koblenz erstmals erwischt. Beim deutlichen 1:5 auswärts in Gau-Heppenheim – Gegner war der TSV Gau-Odernheim – musste die TuS ihre erste Saisonniederlage hinnehmen. Ob das Ergebnis Bestand haben wird, steht aber noch nicht abschließend fest.

Wie kommt es zu dieser nicht alltäglichen Konstellation? Unter anderem darüber reden wir in der aktuellen Folge unseres Fußball-Podcasts „SpoRZfreunde“ mit Christian Krey, dem Präsidenten der Koblenzer. Zudem beleuchten wir generell den Saisonstart des Oberligisten und gehen der Frage nach, was sich beim Verein so außerhalb des Spielfeldes tut. Abschließend richtet sich der Blick noch kurz auf das kommende Spiel am Samstag (Anpfiff: 14 Uhr) gegen Aufsteiger Ahrweiler BC.

Die Episode ist auf www.rhein-zeitung.de/sporzfreunde sowie auf allen bekannten Podcast-Plattformen zu finden. Viel Spaß beim Zuhören!