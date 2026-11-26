Engers im Derby klarer Favorit Simons fehlt FVE, Jonah Arnolds bei Eisbachtal fraglich Mirko Bernd 26.11.2026, 15:00 Uhr

i Dieses Bild aus dem Hinspiel wird es am Samstag in Engers nicht geben, wenn der FVE auf die Sportfreunde Eisbachtal trifft. Denn Manuel Simons, der hier gegen Eisbachtals Keeper David Arnolds zum 2:0 beim Engerser 5:0 am zweiten Spieltag trifft, wird den Gastgebern gesperrt fehlen. René Weiss

Gibt es das Duell FV Engers gegen Sportfreunde Eisbachtal am Samstag zum vorerst letzten Mal in der Oberliga? Von der Hand zu weisen ist das nicht. Aufeinandertreffen werden sie in dieser Saison aber auf jeden Fall nochmal: im Rheinlandpokal.

Es ist das zweite Aufeinandertreffen zwischen dem FV Engers und den Sportfreunden Eisbachtal am Samstag um 15.30 Uhr am Wasserturm. Allerdings wird es in dieser Saison noch ein drittes geben zwischen den beiden Fußball-Oberligisten. Und das erscheint mit Blick auf die Tabelle als das wichtigste, denn am 3.







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