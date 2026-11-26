Gibt es das Duell FV Engers gegen Sportfreunde Eisbachtal am Samstag zum vorerst letzten Mal in der Oberliga? Von der Hand zu weisen ist das nicht. Aufeinandertreffen werden sie in dieser Saison aber auf jeden Fall nochmal: im Rheinlandpokal.
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Es ist das zweite Aufeinandertreffen zwischen dem FV Engers und den Sportfreunden Eisbachtal am Samstag um 15.30 Uhr am Wasserturm. Allerdings wird es in dieser Saison noch ein drittes geben zwischen den beiden Fußball-Oberligisten. Und das erscheint mit Blick auf die Tabelle als das wichtigste, denn am 3.