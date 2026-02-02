Wechsel im Winter SG Eintracht holt einen Oberliga-Spieler Olaf Paare 02.02.2026, 11:56 Uhr

i Mario Spreitzer (links), der Sportliche Leiter der Eintracht, und SGE-Präsident Patrick Krick (rechts) heißen Jamal Chinedu Willrich willkommen. Karsten Theis

Den Abgang von Wirbelwind Luca Chirivi hat Eintracht Bad Kreuznach mit einem 20-jährigen Offensivspieler aus der Oberliga kompensiert. Jamal Chinedu Willrich soll bei der SGE durchstarten.

Kurz vor dem Ende der Wechselperiode hat sich Fußball-Verbandsligist SG Eintracht Bad Kreuznach noch einmal verstärkt. Vom Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach kommt der 20-jährige Offensivspieler Jamal Chinedu Willrich.Elf Einsätze mit 294 Minuten und einem Tor – so lautet die Bilanz von Willrich in dieser Saison, in der er bei den Emmelshausenern nicht über den Status des Ergänzungsspielers hinaus kam.







