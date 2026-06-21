Nach Deniz Undavs zweitem Tor gab es auch bei Assan Ouédraogo kein Halten mehr. Von der Bank stürmte der WM-Nachrücker aufs Feld und feierte mit dem DFB-Team das 2:1 gegen die Elfenbeinküste. Diese Begeisterung weckte Erinnerungen bei der EGC Wirges.
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Seine Charmeoffensive bei einer der täglichen Pressekonferenzen des DFB-Teams war kurz vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA der bislang größte Auftritt von Assan Ouédraogo. Seitdem ist der Bundesliga-Profi von RB Leipzig zwar mittendrin im deutschen Sommermärchen jenseits des Atlantiks und erlebte die 7:1-Gala der deutschen Nationalmannschaft gegen Curacao genauso aus erster Ersatzbankreihe wie das jüngste ...