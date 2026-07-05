ABC und Cosmos spielen 1:1 Seck: Im Mai noch A-Klasse, jetzt Oberliga-Torschütze René Weiss 05.07.2026, 19:28 Uhr

i Nikita Kryvtsov (weißes Trikot) war ein Testspieler, den die beiden Cosmos-Trainer Admir Softic und Peter Neustädter unter die Lupe nahmen. Er wirkte beim 1:1 im Testspiel gegen den Ahrweiler BC mit, spielte in der Jugend beim SV Elversberg. René Weiss

Das war genau die Intensität, die sich beide Trainer gewünscht hatten. Beim 1:1 zwischen dem Ahrweiler BC und dem FC Cosmos Koblenz verteilte der Unparteiische insgesamt acht Gelbe Karten.

Nach drei Testspielen gegen zwei Oberliga-Konkurrenten und einen Landesligisten noch ungeschlagen zu sein, kann sich für Aufsteiger Ahrweiler BC sehen lassen. Der amtierende Rheinlandmeister trennte sich am Sonntag in Willroth im Kreis Neuwied gegen den Konkurrenten FC Cosmos Koblenz wie schon vom FC Emmelshausen-Karbach 1:1 (0:0).







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