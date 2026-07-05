Das war genau die Intensität, die sich beide Trainer gewünscht hatten. Beim 1:1 zwischen dem Ahrweiler BC und dem FC Cosmos Koblenz verteilte der Unparteiische insgesamt acht Gelbe Karten.
Lesezeit 2 Minuten
Nach drei Testspielen gegen zwei Oberliga-Konkurrenten und einen Landesligisten noch ungeschlagen zu sein, kann sich für Aufsteiger Ahrweiler BC sehen lassen. Der amtierende Rheinlandmeister trennte sich am Sonntag in Willroth im Kreis Neuwied gegen den Konkurrenten FC Cosmos Koblenz wie schon vom FC Emmelshausen-Karbach 1:1 (0:0).