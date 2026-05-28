Kehrtwende beim SC Idar? Schwinn mit deutlicher Botschaft an Spieler und Trainer Sascha Nicolay 28.05.2026, 12:14 Uhr

i Christian Schwinn ist Sportvorstand des SC Idar-Oberstein, aber auch selbst als Trainer der B- beziehungsweise in Zukunft der A-Junioren-Regionalliga-Mannschaft im Leistungssbereich des Vereins unterwegs. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Der Sportvorstand des SC Idar-Oberstein hat sich zum Abstieg aus der Oberliga, Trainer Marco Reich und Konsequenzen für die kommende Saison geäußert. Christian Schwinn übermittelt dabei eine klare Forderung.

Für den Abstieg des SC Idar-Oberstein aus der Fußball-Oberliga sehen nicht wenige Fußball-Interessierte der Region, Anhänger des SC und sogar Vereinsmitglieder den Vorstand des Klubs in der Verantwortung. Auch Kapitän Flavius Botiseriu hatte Selbstreflexion von allen gefordert und dabei ausdrücklich neben der Mannschaft und dem Trainerteam auch den Vorstand des SC angesprochen.







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