Jahresabschluss zum Vergessen Schwache Karbacher verlieren mit 1:4 in Eppelborn Frank Faber 08.12.2024, 15:24 Uhr

i Karbachs Marcel Miller wird im Strafraum von Eppelborns Reber Kazik (Nummer 31) und Hassan Srour gestoppt. Eppelborn stoppte den FC auch insgesamt und gewann verdient 4:1. Frank Faber

Zum Jahresabschluss ist Fußball-Oberligist FC Karbach einmal mehr unter die Räder gekommen, wenn wichtige Spieler fehlen. Dieses Mal gab es ein 1:4 bei einem Aufsteiger und Abstiegskandidaten.

In der abschließenden Partie des Fußballjahres 2024 bot Oberligist FC Karbach eine ganz schwache Leistung. In der Höhe klar verdient setzte es am Samstag vor 200 Zuschauern eine 1:4 (0:2)-Niederlage beim Neuling und Liga-14. FV Eppelborn.„Klar ist es nicht einfach, wenn eine ganze Vierer- oder Fünferkette ausfällt, das sieht man an den ersten zwei Gegentoren, die fallen sonst niemals“, meinte FC-Trainer Patrick Kühnreich nach der Partie.

