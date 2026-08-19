Runde drei im Südwestpokal Schott gewinnt „vorgezogenes Finale“ gegen Wormatia Matthias Schlenger 19.08.2026, 07:12 Uhr

i Die Drittrunden-Begegnung im Südwestpokal zwischen Schott Mainz (blau) und Wormatia Worms (rot) bot den Zuschauern allerhand und wäre angesichts der zwei über weite Strecken gleichwertigen Mannschaften durchaus ein würdiges Finale gewesen. Matthias Schlenger

Die Begegnung wäre eigentlich eines Finales würdig gewesen, allerdings spielten Schott Mainz und Wormatia Worms bereits im Runde drei des Südwestpokals gegeneinander. Das liegt daran, dass der Modus ein anderer ist als im Rheinland.

Wer den Pokal holen will, der muss jeden schlagen. Daran wird sich so schnell nichts ändern. Es zeigt sich aber dieser Tage, nachdem am Dienstagabend in Runde drei im Südwestpokal ein denkbares würdiges Finale zwischen Schott Mainz und Wormatia Worms stattfand, dass Schott mit 3:1 nach Verlängerung gewann, dass sich die Verbandspokal-Modi im Südwesten und im Rheinland durchaus voneinander unterscheiden.







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