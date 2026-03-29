SC Idar spielt beim FCK II 3:3 Schmitts Heldentat rettet nach 3:0-Führung einen Punkt Sascha Nicolay 29.03.2026, 09:53 Uhr

i Und wieder ist SC-Torwart Michel Schmitt die Endstaation für den 1. FC Kaiserslautern II. Die Idarer Nummer eins zeigte eine super Leistung. 1. FC Kaiserslautern

Mit einer unglaublichen Anfangsviertelstunde und drei Treffern schockte der SC Idar-Oberstein Tabellenführer 1. FC Kaiserslautern II. Doch dann brauchte das Team von Trainer Marco Reich einen überragenden Torwart, um wenigstens ein 3:3 zu schaffen.

Die achte Minute der Nachspielzeit brach gerade an, als der 1. FC Kaiserslautern II ein letztes Mal angriff. 3:0 hatte der SC Idar-Oberstein im Fußball-Oberliga-Duell am Fröhnerhof nach einer Viertelstunde geführt, jetzt stand es 3:3, und die Idarer taumelten in und um ihren Strafraum wie ein schwer angeschlagener Boxer, der sich kaum noch auf den Beinen halten kann und die Orientierung verloren hat.







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