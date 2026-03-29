Mit einer unglaublichen Anfangsviertelstunde und drei Treffern schockte der SC Idar-Oberstein Tabellenführer 1. FC Kaiserslautern II. Doch dann brauchte das Team von Trainer Marco Reich einen überragenden Torwart, um wenigstens ein 3:3 zu schaffen.
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Die achte Minute der Nachspielzeit brach gerade an, als der 1. FC Kaiserslautern II ein letztes Mal angriff. 3:0 hatte der SC Idar-Oberstein im Fußball-Oberliga-Duell am Fröhnerhof nach einer Viertelstunde geführt, jetzt stand es 3:3, und die Idarer taumelten in und um ihren Strafraum wie ein schwer angeschlagener Boxer, der sich kaum noch auf den Beinen halten kann und die Orientierung verloren hat.