Die Spfr Eisbachtal können in den letzten Hinrundenspieltag der Oberliga einigermaßen druckbefreit reingehen, denn es erwartet sicherlich kaum jemand einen Sieg des Schlusslichts gegen den Spitzenreiter Schott Mainz, der zuletzt 10:0 gewann.
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Drei Pflichtspiele – zwei in der Fußball-Oberliga, eines im Rheinlandpokal – hat Thomas Kahler nun als Trainer des Schlusslichts Spfr Eisbachtal hinter sich. Und das derzeit schwerste in der Oberliga liegt vor ihm und seinem Team: Am Samstag um 16 Uhr ist der Tabellenführer TSV Schott Mainz in Nentershausen zu Gast.