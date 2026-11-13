Tabellenführer Schott kommt Schlusslicht Eisbachtal erwartet die 10:0-Mainzer Mirko Bernd 13.11.2026, 06:00 Uhr

i Im Spiel gegen den damaligen Tabellenführer TuS Mechtersheim um Leander Helbig (in Schwarz) ließ sich Eisbachtal um Silas Held nicht einfach abschütteln und hielt beim 0:3, es war das einzige Spiel unter Interminscoach Patrick Reifenscheidt nach Daniel Alves und vor Thomas Kahler als neuem Trainer, gut mit. Nun kommt mit Schott Mainz wieder ein Tabellenführer nach Nentershausen – und der scheint derzeit noch eine Nummer größer zu sein. Trotzdem wollen die Eisbachtaler alles in die Waagschale werfen, um ein gutes Resultat zu erzielen. René Weiss

Die Spfr Eisbachtal können in den letzten Hinrundenspieltag der Oberliga einigermaßen druckbefreit reingehen, denn es erwartet sicherlich kaum jemand einen Sieg des Schlusslichts gegen den Spitzenreiter Schott Mainz, der zuletzt 10:0 gewann.

Drei Pflichtspiele – zwei in der Fußball-Oberliga, eines im Rheinlandpokal – hat Thomas Kahler nun als Trainer des Schlusslichts Spfr Eisbachtal hinter sich. Und das derzeit schwerste in der Oberliga liegt vor ihm und seinem Team: Am Samstag um 16 Uhr ist der Tabellenführer TSV Schott Mainz in Nentershausen zu Gast.







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