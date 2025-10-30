Engers hat Cosmos zu Gast Schlägt FVE nach TuS und Rot-Weiss den dritten KO-Klub? 30.10.2025, 13:47 Uhr

i Ayman Ed-Daoudi (in Grün) hat mit dem FV Engers bislang alle Duelle daheim gegen die Koblenzer Teams gewonnen: Gegen die TuS um Tim Thielen gab es ein 2:1, gegen Rot-Weisss Koblenz ein 1:0. Am Samstag kommt Cosmos Koblenz an den Wasserturm. Mark Dieler

Es herrscht eine Menge Respekt zwischen den Oberligisten FV Engers und FC Cosmos Koblenz vor dem Aufeinandertreffen am Engerser Wasserturm. Favorit ist allerdings der FVE im Duell mit dem Koblenzer Aufsteiger.

Mit dem FV Engers und dem FC Cosmos Koblenz treffen am Samstag um 17 Uhr in der Fußball-Oberliga zwei Klubs aufeinander, die nach Niederlagen wieder zurück in die Erfolgsspur wollen. Tabellarisch ist das nicht zwingend notwendig, denn sowohl Engers als Sechster mit 28 Punkten als auch Aufsteiger Cosmos Koblenz mit 21 Zählern stehen gut da.







