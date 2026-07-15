Aushängeschild kommt Schängel gratulieren Dahlheimern zum 100. Geburtstag Stefan Nink 15.07.2026, 15:32 Uhr

i Der pfeilschnelle Lukas Tuchscherer (in Schwarz-Blau) gratuliert mit der TuS Koblenz am Freitagabend auch dem TuS Dahlheim zum 100. Geburtstag. Mark Dieler

Man muss Feste feiern, wie sie fallen. Jubilar TuS Dahlheim bietet seinen Anhängern zu seinem 100. Geburtstag einen besonderen Höhepunkt. Am Freitag kreuzt ab 19 Uhr mit Oberligist TuS Koblenz der Leuchtturm der Region im Taunus zum Testspiel auf.

Hochkarätigen Besuch erwartet der TuS Dahlheim als Mitglied der Spielgemeinschaft Rheinhöhen am Freitagabend ab 19 Uhr: Anlässlich der 100. Geburtstages des Traditionsvereins von den Loreleyhöhen ist Fußball-Oberligist TuS Koblenz der Einladung des A-Ligisten aus dem Taunus gefolgt und reiht sich somit in die Schar der Gratulanten ein.







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