SC um Top-Zugang Kraus gewinnt 2:0 auf dem Quintinsberg

Heimniederlage für den FC Karbach auf dem Quintinsberg zum Start nach der Winterpause: In der Fußball-Oberliga zog der FCK gegen den Tabellen-15. SC Idar-Oberstein – wie im Übrigen im Hinspiel beim 0:1 – den Kürzeren, diesmal mit 0:2 (0:0). Der SC, der sich im Winter unter anderem mit dem vereinslosen Ex-Kapitän des Zweitligisten 1.FC Kaiserslautern, Kevin Kraus, verstärkt hat, heimste den Auswärtsdreier hochverdient ein. Karbach rutscht tabellarisch etwas ab, die 24 Punkte reichen nur noch zu Rang zehn, Idar-Obersteins 21 Zähler nähren die Hoffnung auf den Klassenerhalt immens, da der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz 16 nun vier Punkte beträgt.

Karbachs Coach Patrick Kühnreich hatte bis auf die Langzeitverletzten die Qual der Wahl. Von den Wintertransfers schaffte es jedoch nur Sebastian Saftig im zentralen Mittelfeld in die Startelf. Der „gefühlte“ Neuzugang Jannik Mohr – er war monatelang mit Knieproblemen raus – feierte als Spielführer auf angestammter Innenverteidiger-Position sein Saisondebüt.

Frühe Verletzungen durchkreuzen Karbachs Plan

Zum Spiel: Aus FC-Sicht wurde Kühnreichs Spielidee jäh durchkreuzt, nach einer Viertelstunde mussten nacheinander die flinken Außenbahnspieler Marco Bresser und Jan Mahrla (15., 16.) verletzt raus. „Wir wollten eigentlich mit Speed hinter die Kette kommen“, offenbarte Kühnreich seinen Plan. Zur Wahrheit gehörte aber vor allem: Allein der Gast war bis dahin gut in der Partie, hatte jederzeit alles im Griff, verbuchte die einzigen Torschüsse in Abschnitt eins. Top-Angreifer Florian Zimmer (7.), Colin Fuchs (19.) und der aus Baumholder gekommene Daniel Rafisamii per Freistoß (41.) hatten Abschlüsse gegen eine mut- und einfallslose Heimelf.

Das fand auch Karbachs Trainer: „Wir haben ängstlichen Fußball gespielt, das passte gar nicht zu den Trainingsleistungen“, rieb sich Kühnreich verwundert die Augen. Besser wurde es im zweiten Durchgang nicht, im Gegenteil. Idar-Oberstein baute seine Überlegenheit weiter aus, die Einschussgelegenheiten häuften sich. Kapitän Flavius Botiseriu (46.), wieder Fuchs (47.) und Zimmer mit einem schicken Freistoß an den Außenpfosten (52.) näherten sich merklich dem Torerfolg an.

i Karbachs Sebastian Saftig (in Blau) war der einzige FC-Neuzugang, der in der Startelf stand beim 0:2 gegen Idar-Oberstein um dessen Top-Torjäger Florian Zimmer, der hier Saftig attackiert und später zum 1:0 mit seinem 17. Saisontor traf. Hermann-Josef Stoffel

Zählbar wurde es dann in Minute 66. „Wir haben in der Umschaltaktion das Spiel verloren“, fand Kühnreich nach der Partie. Was war passiert? Einwechsler Tim Niemczyk trieb das Leder gen Gästetor, in einer Vier-gegen-drei-Überzahl. Nach einem schlechten letzten Kontakt blieb er an Kraus hängen, der sofort den Gegenangriff über Rafisamii und den eingewechselten Philipp Schneider einleitete. Flachpass in die Mitte zu Zimmer, der das überfällige 0:1 und sein 17. Saisontor erzielte (66.).

In Minute 82 verpasste Zimmer dann leichtfertig das 0:2, als er eine Vorlage von Alessandro Marino aus vier Metern noch übers leere Tor löffelte. Sekunden zuvor hatte Karbach in Person des ansonsten abgemeldeten Torjägers Max Wilschrey die einzige größere Chance, als dieser links am Tor vorbei zielte (81.). Den Deckel drauf machte in der Nachspielzeit Marino, als er im Nachschuss einen Durchstecker von Zimmer zum 0:2-Endstand einnetzte (90.+3).

Ich weiß gar nicht genau, wann ich das letzte Pflichtspiel bestritten habe, aber um Punkte zu kämpfen macht immer Spaß – egal in welcher Liga.

Idars Top-Zugang Kevin Kraus

Gästetrainer Tomasz Kakala – er bewies bei den Einwechslungen von Schneider und Marino ein gutes Händchen – war freilich zufrieden: „Wir haben uns defensiv stabilisiert, natürlich auch durch Kevin. Im Vergleich zum Saisonstart sind wir ein halbes Jahr weiter, wissen jetzt, wie es in der Liga zugeht. Es war eine starke Mannschaftsleistung, wir haben alles spielerisch gelöst.“

Der Transfercoup der Gäste (Kraus hat fast 300 Zweit- und Drittliga-Partien auf dem Buckel) gab sich nach Abpfiff bescheiden: „Ich weiß gar nicht genau, wann ich das letzte Pflichtspiel bestritten habe, aber um Punkte zu kämpfen macht immer Spaß – egal in welcher Liga.“ Für die Zukunft ist Kraus jedenfalls optimistisch gestimmt: „Die Mannschaft hat sich in der Wintervorbereitung gut entwickelt. Wir haben als Team gut agiert, jeder hat alles reingehauen. Das muss aber jetzt auch die Messlatte für die kommenden Spiele sein.“

FC Karbach – SC Idar-Oberstein 0:2 (0:0)

Karbach: Bast – Mohr, Puttkammer, Abdiovski – Kunz, Zahnen, Saftig (76. Denguezli), Bresser(15. Leidig) – Mahrla (16. Niemczyk, (76. Ike), Wilschrey, Otto (46. Kömesögütlü).

Idar-Oberstein: Edinger – Bauer, Kraus, de Souza, F. Botiseriu – M. Botiseriu (76. Baderschneider), Fuchs, Rafisamii (90.+2 Stallbaum), Hill (60. Marino) – Bambach (60. Schneider), Zimmer.

Schiedsrichterin: Alessia Jochum (Riegelsberg).

Zuschauer: 277.

Tore: 0:1 Zimmer (66.), 0:2Marino (90.+3).