Reichs Wechsel stechen wieder SC Idar: Zwei Mann mehr, zweimal Latte, nur ein Punkt 02.11.2025, 10:13 Uhr

i Am Ende durfte der SC Idar-Oberstein in Dudenhofen wenigstens einen Punkt bejubeln. Florian Zimmer (Mitte) erzielte wieder einmal den Treffer. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Zur Pause sah alles nach einer Niederlage des SC Idar-Oberstein im Kellerduell beim FV Dudenhofen aus. Dann wechselte Trainer Marco Reich wieder zweimal aus, und auf dem Platz stand ein ganz anderer SC. Einer, der ein mächtiges Powerplay aufzog.

Wie ein Abziehbild des 2:1-Sieges vor Wochenfrist gegen den FC Hertha Wiesbach verlief die Auswärtspartie des SC Idar-Oberstein beim FV Dudenhofen. Auf eine sehr schwache erste Halbzeit mit 0:1-Rückstand reagiert Trainer Marco Reich mit einem Doppelwechsel in der Pause, woraufhin seine Mannschaft ein komplett anderes Gesicht zeigt.







Artikel teilen

Artikel teilen