Zur Pause sah alles nach einer Niederlage des SC Idar-Oberstein im Kellerduell beim FV Dudenhofen aus. Dann wechselte Trainer Marco Reich wieder zweimal aus, und auf dem Platz stand ein ganz anderer SC. Einer, der ein mächtiges Powerplay aufzog.
Lesezeit 6 Minuten
Wie ein Abziehbild des 2:1-Sieges vor Wochenfrist gegen den FC Hertha Wiesbach verlief die Auswärtspartie des SC Idar-Oberstein beim FV Dudenhofen. Auf eine sehr schwache erste Halbzeit mit 0:1-Rückstand reagiert Trainer Marco Reich mit einem Doppelwechsel in der Pause, woraufhin seine Mannschaft ein komplett anderes Gesicht zeigt.