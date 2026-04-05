Marco Reich fehlen die Worte
SC Idar und Cosmos trennen sich mit einem Remis
Engekreist: Lukas Staallbaum vom SC Idar-Oberstein versucht, sich gegen Mordecai Zuhs (links) und Dennis Arnst von Cosmos Koblen
Engekreist: Lukas Staallbaum vom SC Idar-Oberstein versucht, sich gegen Mordecai Zuhs (links) und Dennis Arnst von Cosmos Koblenz zu behaupten. Am ende trennten sich beide Mannschaften 1:1.
Hähn Joachim. Joachim Hähn

Es brauchte eine Rudelbildung, damit das Abstiegsduell im Hans-Dieter-Krieger-Stadion in der Fußball-Oberliga Fahrt aufnahm. Ganz am Schluss hätte der SC noch entscheidend treffen und den Sturz auf einen Abstiegsplatz verhindern können.  

Lesezeit 3 Minuten
Mit Blick auf die Tabelle hilft das 1:1 (1:1) im Abstiegsduell der Fußball-Oberliga zwischen dem SC Idar-Oberstein und dem FC Cosmos Koblenz eher den Gästen. Wenngleich sich beide mit dem Remis durchaus anfreunden konnten, war die auch Unzufriedenheit auf beiden Seiten spürbar.

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