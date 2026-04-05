Es brauchte eine Rudelbildung, damit das Abstiegsduell im Hans-Dieter-Krieger-Stadion in der Fußball-Oberliga Fahrt aufnahm. Ganz am Schluss hätte der SC noch entscheidend treffen und den Sturz auf einen Abstiegsplatz verhindern können.
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Mit Blick auf die Tabelle hilft das 1:1 (1:1) im Abstiegsduell der Fußball-Oberliga zwischen dem SC Idar-Oberstein und dem FC Cosmos Koblenz eher den Gästen. Wenngleich sich beide mit dem Remis durchaus anfreunden konnten, war die auch Unzufriedenheit auf beiden Seiten spürbar.