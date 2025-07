Das wird ein heißer Spätsommer im Haag. Im Hans-Dieter-Krieger-Stadion, wie die Arena des SC Idar-Oberstein nun heißt, stellen sich zahlreiche Traditions- und Topteams vor. Das ergab die Veröffentlichung des Spielplans der Fußball-Oberliga.

Am 2. August starten SC-Trainer Tomasz Kakala und sein Team gegen den FV Engers, für den das Punktspiel ein Testlauf für das DFB-Pokalspiel wenige Tage später gegen Eintracht Frankfurt ist. Am dritten Spieltag (16. August) ist die TuS Koblenz zu Gast. Es folgen die Heimgegner Wormatia Worms mit vielen bisherigen Idarer Spielern (30. August), 1. FC Kaiserslautern II (13. September) und FK Pirmasens (27. September). Alle fünf Partien sind übrigens zur klassischen Bundesliga-Anstoßzeit am Samstag um 15.30 Uhr angesetzt. Das kann sich allerdings noch ändern. Die Vorrundentagung der Oberliga steigt erst am Samstag, 19. Juli, um 11 Uhr in Engers. Dort werden in der Regel Anpassungen am Spielplan vorgenommen.

Im September zweimal in Koblenz

Zwischen den Heimknallern im Hans-Dieter-Krieger-Stadion stehen für die Idarer Auswärtspartien bei den Sportfreunden Eisbachtal (9. August), in Eppelborn (23. August), bei RW Koblenz (6. September) und bei Cosmos Koblenz (21. September) auf dem Programm.

Die Erstellung des Oberliga-Spielplans hat in diesem Jahr relativ lange gedauert. Einer der Gründe ist die neue Oberliga-Hauptstadt Koblenz. Dort sind gleich drei Teams beheimatet, die im Stadion Oberwerth kicken. Das führte zu verstärkten Absprachen und wird auch am Beispiel der Idarer bei ihren beiden Koblenz-Gastspielen im September deutlich. Am ersten September-Wochenende spielt der SC am Samstag gegen RW im Stadion Oberwerth, am Sonntag gastiert an gleicher Stätte der FKP bei Cosmos. Zwei Wochen später ist es umgekehrt. Da reisen die Nahestädter am Sonntag an den Rhein zu Cosmos, während einen Tag zuvor Aufsteiger TSV Gau-Odernheim bei RW zu Gast ist. Aber auch bei den Spielorten kann es natürlich noch Anpassungen geben.