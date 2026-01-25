Fußball-Oberligist SC Idar-Oberstein erleidet im Testspiel gegen die FCK-U19 eine deutliche 1:8-Niederlage. Der A-Junioren-Bundesligist zeigt Gefälle im SC-Kader SC deutlich auf. am Mittwoch testet der SC in Hüffelsheim.
Lesezeit 1 Minute
Der erste Freiluft-Auftritt des SC Idar-Oberstein ist gehörig in die Hose gegangen. Bei den A-Junioren des 1. FC Kaiserslautern setzte es eine 1:8-Testspielklatsche. Zur Pause führten die „kleinen Roten Teufel“ bereits 5:1. „Dass eine Niederlage gut möglich sein würde, war für mich jetzt nicht so überraschend, aber 1:8, das ist viel zu hoch“, erklärte SC-Coach Marco Reich.