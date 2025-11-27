Sportfreunde Eisbachtal kommen SC Idar-Oberstein will Revanche für 0:5-Klatsche Sascha Nicolay 27.11.2025, 17:50 Uhr

i Nach dem 4:3-Sieg beim FV Engers peilen Alessandro Marino (links) und der SC Idar-Oberstein auch zu Hause gegen die Sportfreunde Eisbachtal einen Sieg an. Jörg Niebergall

Mit dem Selbstvertrauen aus einer sieben Spiele langen Serie ohne Niederlage geht der SC Idar-Oberstein ins Oberliga-Heimspiel gegen die Sportfreunde Eisbachtal. Unterschätzen will das Team von Marco Reich den Tabellen-Vorletzten auf keinen Fall.

Am Samstag hat der SC Idar-Oberstein die Chance, seit langer Zeit wieder einmal auf einen Platz in der Fußball-Oberliga zu springen, der am Ende der Saison wohl den Klassenverbleib bedeuten würde. Um 14.30 Uhr gastieren die Sportfreunde Eisbachtal im Haag.







