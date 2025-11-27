SC Idar-Oberstein will Revanche für 0:5-Klatsche

Mit dem Selbstvertrauen aus einer sieben Spiele langen Serie ohne Niederlage geht der SC Idar-Oberstein ins Oberliga-Heimspiel gegen die Sportfreunde Eisbachtal. Unterschätzen will das Team von Marco Reich den Tabellen-Vorletzten auf keinen Fall.
Am Samstag hat der SC Idar-Oberstein die Chance, seit langer Zeit wieder einmal auf einen Platz in der Fußball-Oberliga zu springen, der am Ende der Saison wohl den Klassenverbleib bedeuten würde. Um 14.30 Uhr gastieren die Sportfreunde Eisbachtal im Haag.