SC Idar-Oberstein will Revanche für 0:5-Klatsche
Nach dem 4:3-Sieg beim FV Engers peilen Alessandro Marino (links) und der SC Idar-Oberstein auch zu Hause gegen die Sportfreunde Eisbachtal einen Sieg an.
Jörg Niebergall

Mit dem Selbstvertrauen aus einer sieben Spiele langen Serie ohne Niederlage geht der SC Idar-Oberstein ins Oberliga-Heimspiel gegen die Sportfreunde Eisbachtal. Unterschätzen will das Team von Marco Reich den Tabellen-Vorletzten auf keinen Fall. 

Am Samstag hat der SC Idar-Oberstein die Chance, seit langer Zeit wieder einmal auf einen Platz in der Fußball-Oberliga zu springen, der am Ende der Saison wohl den Klassenverbleib bedeuten würde. Um 14.30 Uhr gastieren die Sportfreunde Eisbachtal im Haag.

