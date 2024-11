TuS Mechtersheim Gast im Haag SC Idar-Oberstein will den Kellerdreier gegen Kramny 21.11.2024, 13:50 Uhr

i Die Brasilianer könnten gegen Mechtersheim wieder wichtig für den SC Idar-Oberstein werden. Das Team braucht die Offensivkünste von Alex (Nummer 10) und die Abwehrklasse von Paulo de Souza (rechts). Hähn Joachim

Mit einem Heimsieg gegen den TuS Mechtersheim möchte der SC Idar-Oberstein am Samstag (14.30 Uhr) den nächsten Schritt in Richtung Oberliga-Klassenverbleib gehen. Offen ist, ob die Partie im Stadion oder auf dem Kunstrasen im Haag stattfindet.

In einigen Partien der abgelaufenen Oberliga-Hinrunde hat der SC Idar-Oberstein Punkte verschenkt, und das Hinspiel gegen den TuS Mechtersheim gehört ganz eindeutig dazu. Sekunden fehlten am ersten Spieltag zum 2:1-Sieg in der Südpfalz, doch ein Sonntagsschuss streute den Idarern Krümel in den Käse.

