Kann man eigentlich viel attraktiver in eine Saison starten als der SC Idar-Oberstein am Samstag (15.30 Uhr)? Mit einem Heimspiel in der Oberliga gegen einen DFB-Pokal-Teilnehmer? Der FV Engers gastiert zum Rundenauftakt im Hans-Dieter-Krieger-Stadion im Haag – nur zwei Wochen, bevor er Champions-League-Starter Eintracht Frankfurt in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde herausfordert.

„Das ist ein super Start gegen einen tollen Gegner“, sagt Tomasz Kakala. Der SC-Trainer freut sich, dass es wieder ernst wird. „Wenn es so richtig losgeht, dann ist das was ganz anderes als diese Testspiele“, schmunzelt er. Umso mehr, wenn einem der Gegner zu liegen scheint. In der vergangenen Saison knöpfte der SC dem Team aus Engers schließlich sechs Punkte ab. Noch gut in Erinnerung dürfte der Idarer 2:1-Sieg in Engers am drittletzten Spieltag sein. Florian Zimmer verwandelte in der Nachspielzeit einen Elfmeter zum Sieg, und der SC bog endgültig in Richtung Klassenverbleib ab. Es war übrigens das erste Spiel nach dem Tod von Hans Dieter Krieger. Nun ist der FV Engers der erste Gegner des SC im nach Hans Dieter Krieger umbenannten Stadion im Haag.

„Der FV Engers ist spielerisch eine der besten Mannschaften in der Oberliga“

SC-Coach Tomasz Kakala

Tomasz Kakala ist sich übrigens nicht so sicher, ob der FVE seinem SC wirklich so gut liegt. „Kann sein, kann auch nicht sein“, brummt der Coach und erklärt: „Engers hat immerhin einen neuen Trainer.“ Tatsächlich hat Sascha Watzlawik nach 13 Jahren sein Amt aufgegeben. Julian Feit sitzt nun beim FVE auf der Bank und macht klar, dass der Fokus seines Teams voll auf der Partie beim SC liege und der DFB-Pokal noch keine Rolle spiele.

Der neue FVE-Coach hat auch nicht das Gefühl, dass irgendwer in einem Zweikampf zurückzieht oder mit angezogener Handbremse spielt – um sich für die Partie gegen Frankfurt zu schonen. Das Gegenteil ist aus seiner Sicht sogar der Fall. „Die Akteure, die aus einer Verletzung kommen, geben besonders viel Gas, machen sich fit, wollen unbedingt zu einer Option werden. Das ist ein absolut positiver Effekt des Pokalspiels“, sagt Veit, der versichert: „Alle freuen sich auf die Partie in Idar-Oberstein.“ Kakala adelt den Auftaktgegner jedenfalls. Der Idarer Trainer stellt klar: „Der FV Engers ist spielerisch eine der besten Mannschaften in der Oberliga.“

Gegentore in der Vorbereitung sind eine Warnung

Allerdings geht Kakala zuversichtlich in das Duell: „Wir haben die Engerser bei ihrem 1:0-Sieg zuletzt im Test bei Eintracht Trier beobachtet und werden gut vorbereitet sein“, sagt er. Dass die Vorbereitungspartien des SC Idar gegen ausnahmslos klassentiefere Mannschaften zumindest ergebnistechnisch nicht optimal liefen – immerhin gab es zwei Niederlagen und in drei von vier Spielen auch jeweils drei Gegentore – ist für Kakala nicht tragisch. „Das sind nun einmal Tests – und sie haben uns Trainern viele Erkenntnisse geliefert“, erklärt der Coach.

Und doch waren die vielen Gegentore eine Warnung. „Wir haben gesehen, dass wir nicht so naiv, nicht so offen verteidigen dürfen“, betont Kakala. Der Trainer feilte in der Vorbereitung stark an einer verbesserten fußballerischen Ausrichtung und testete unter anderem auch deshalb das Spiel mit einer Dreier- beziehungsweise Fünferabwehrformation. Allerdings stellte Kakala klar, dass Oberliga-Spiele anders laufen als die Tests. „Wir waren in den Vorbereitungs-Begegnungen oft in Ballbesitz. Das wird in der Oberliga häufig wieder anders sein, weil die Gegner stärker sind.“ Besinnt sich der SC deshalb also gegen Engers wieder auf eine Vierer-Verteidigungslinie?

i 27 Spieler groß ist der Kader des SC Idar-Oberstein - und alle Akteure wollen natürlich am ersten Spieltagb auf dem Platz stehen. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Kakala erklärt, dass die Systemfrage überbewertet sei: „Ich möchte nicht philosophieren. Wichtig ist die Kompaktheit, dass sich alle am Verteidigen beteiligen. Wie die Ketten aussehen, spielt da für mich keine so große Rolle.“ Und dann streicht der SC-Coach heraus, was in seinen Augen wirklich entscheidend ist – gegen Engers und in allen Spielen: „Wir müssen kämpfen, laufen und beißen.“ Wir müssen immer ans Limit gehen, wenn wir in der Oberliga gewinnen wollen.“

Dass alle SC-Akteure den Kampfansatz des Trainers verinnerlicht haben, davon darf ausgegangen werden. 27 Mann ist der Kader groß, das bedeutet, dass Kakala einer ganzen Reihe von Akteuren mitteilen muss, dass sie nicht im Kader stehen. „Das ist ein sehr großes Thema. Ich muss da Entscheidungen treffen, und mir fällt das schwer“, gibt der Coach zu, stellt aber klar: „Ich treffe sie, das gehört dazu – genau wie die unzufriedenen oder enttäuschten Gesichter von denen, die es getroffen hat. Ich hoffe aber auf eine Reaktion der Spieler.“

i Das Trainerteam des SC Idar-Oberstein entscheidet, welche Akteure auf dem Platz stehen: (von links) Athletiktrainer Christian "Buffi" Heidrich, Chefcoach Tomasz Kakala, Co-Trainer Christian Henn und Torwarttrainer Holger Strack. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Gegen Engers muss Kakala „nur“ aus 25 Akteuren Startelf und Bankbesetzung wählen. Zwei Spieler fallen aus. Robin Hill länger wegen eines Bänderrisses, Juri Amido wahrscheinlich kürzer, weil ihm lediglich muskuläre Probleme zu schaffen machen. Und doch ist Amidon gleich ein Schlag, denn er dürfte zu den „gesetzten“ Akteuren für den ersten Spieltag gehört haben. Wer seine Rolle im defensiven Mittelfeld übernimmt, darüber schweigt sich Kakala aus. Auch ansonsten möchte der Trainer sich nicht öffentlich festlegen, wer am Samstag die Startelf bildet. „Ich weiß es ja selbst noch nicht“, erklärt er lachend. „Es gibt sehr viele Varianten in meinem Kopf, und wir werden sie im Trainerteam besprechen.“ Eine kleine Andeutung macht der Coach dann doch und verrät, dass es im Vergleich zur 2:3-Testspielniederlage gegen den SV Steinwenden, der Generalprobe für den Oberliga-Start am vergangenen Wochenende, Änderungen in der Anfangsformation geben werde. Eine ist wegen des Ausfalls von Amidon logisch, doch Kakala betont: „Es wird mehrere Änderungen geben.“

Nichts verändert sich beim Kapitänsamt des SC Idar-Oberstein. „Da bleibt alles, wie es ist“, bestätigt Kakala. Flavius Botiseriu trägt also auch in dieser Saison die Binde. Über den Arm streifen könnte sie – Kraft seiner Erfahrung, seiner Karriere, seiner Klasse und seiner Stellung innerhalb des Teams – natürlich auch Kevin Kraus. Doch das ist nicht nötig. „Kevin braucht keine Binde, um sich Gehör zu verschaffen. Was er auf dem Platz sagt, das wird gemacht“, erklärt Kakala, ehe er festhält: „Egal, wer auf dem Platz steht, wir wollen alles raushauen und mit einem Erfolgserlebnis starten.“ Ein Auftaktdreier würde den Start des SC Idar-Oberstein in die Runde dann endgültig perfekt machen.

Kakala: SG Eintracht ist ein Brett

Um eine halbe Stunde vorverlegt wurde das Verbandspokalspielk des SC Idar-Oberstein am Mittwoch bei der SG Eintracht Bad Kreuznach. Ursprünglich sollte das Nahe-Deby um 19 Uhr angepfiffen werden. Doch im Moebus-Stadion gibt es kein Flutlicht, und eine mögliche Verlängerung samt Elfmeterschießen könnten zum Abbruch wegen Dunkelheit führen. Deshalb ist nun um 18.30 Uhr Anpfiff. Für SC-Coach Tomasz Kakala steht fest: „Die Eintracht war der schwierigste Gegner im ’Nahe-Pott’. Das ist ein Brett ür uns.“