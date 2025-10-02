Nun hat der SC Idar-Oberstein doch die Reißleine gezogen. Nach dem 1:5 beim FV Diefflen hat der Tabellen-Vorletzte der Fußball-Oberliga seinen Cheftrainer Tomasz Kakala freigestellt. Ex-Profi Marco Reich trägt nun die Verantwortung.
Der SC Idar-Oberstein hat nun doch die Notbremse gezogen. Der Fußball-Oberligist hat sich am Mittag nach der 1:5-Niederlage beim FV Diefflen von seinem Cheftrainer Tomasz Kakala getrennt. Der Vertrag sei „in beiderseitigem Einvernehmen“ aufgelöst worden, heißt es in einer Presseerklärung des Vereins.