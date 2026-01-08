SC Idar-Oberstein testet auch gegen den FK Pirmasens

Ein Dreier zum Restrundenauftakt am 7. März zu Hause gegern den FV Eppelborn ist das große Ziel des SC Idar-Oberstein. Sechs Testpartien stehen davo auf dem Programm. Die erste findet am Fröhnerhof gegen die A-Junioren des 1. FCK statt.
Der SC Idar-Oberstein startet am Montag in die Wintervorbereitung, um gut gerüstet in die zweite Saisonhälfte der Fußball-Oberliga gehen zu können. Sechs Testspiele stehen vor dem ersten Punktspiel 2026 gegen den FV Eppelborn, am Samstag, 7. März, im Haag, auf dem Programm.