Vorbereitung startet am Montag
SC Idar-Oberstein testet auch gegen den FK Pirmasens
Für Ramzi Ferjani (links) und den SC Idar-Oberstein beginnt am Montag die Vorbereitung auf ie zweite Saisonhälfte in der Fußball-Oberliga.
Jörg Niebergall

Ein Dreier zum Restrundenauftakt am 7. März zu Hause gegern den FV Eppelborn ist das große Ziel des SC Idar-Oberstein. Sechs Testpartien stehen davo auf dem Programm. Die erste findet am Fröhnerhof gegen die A-Junioren des 1. FCK statt.

Der SC Idar-Oberstein startet am Montag in die Wintervorbereitung, um gut gerüstet in die zweite Saisonhälfte der Fußball-Oberliga gehen zu können. Sechs Testspiele stehen vor dem ersten Punktspiel 2026 gegen den FV Eppelborn, am Samstag, 7. März, im Haag, auf dem Programm.

