Trier-Tarforst gastiert SC Idar-Oberstein testet am Samstag im Haag 23.01.2025, 12:57 Uhr

i Das erste Testspiel in der Wintervorbereitung steht für Tomasz Kakala und den SC Idar-Oberstein auf dem Programm Joachim Hähn

Aufgalopp gegen einen Rheinlandligist, das ist die Aufgabe für den SC Idar-Oberstein in der Vorbereitung auf die zwei Oberliga-Hälfte am Samstag. Um 12.30 Uhr gastiert der FSV Trier-Tarforst. Der (bisher) einzige Neuzugang fehlt noch.

Der SC Idar-Oberstein ist in die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte in der Fußball-Oberliga gestartet. Am Samstag bestreitet die Mannschaft von Trainer Tomasz Kakala ihr erstes Testspiel. Gegner auf einem der Kunstrasenplätze im Haag ist Rheinlandligist FSV Trier-Tarforst.

