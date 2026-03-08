Schlusslicht Eppelborn gewinnt SC Idar-Oberstein spielt verheerend und dumm Sascha Nicolay 08.03.2026, 07:53 Uhr

i Eppelborns starker Torhüter Dennis Knichel fischt Florian Zimmer die Kugel vom Fuß. Zweimal schlug der Torjäger des SC Ida-Oberstein wieder zu - doch die 2:4-Niederlage konnte er auch nicht verhindern. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Obwohl er gegen da Schlusslicht FV Eppelborn trotz schwacher Vorstellung auf einmal alle Trümpfe in der Hand und Überzahl auf dem Feld hatte, startete der SC Idar-Oberstein mit einer überraschenden Heimniederlage in die zweite Saisonhälfte.

Mit einer verheerenden Vorstellung gegen den Tabellenletzten hat der SC Idar-Oberstein ein verheerendes Ergebnis erzielt und dabei ein verheerendes Signal ausgesandt. Statt sich Luft im Kampf um den Klassenverbleib zu verschaffen, ist die Mannschaft von Trainer Marco Reich durch das 2:4 (0:1) vor 350 Zuschauern im Hans-Dieter-Krieger-Stadion nicht nur noch tiefer in den Abstiegsschlamassel gerutscht, sondern hat im ersten Punktspiel nach der ...







