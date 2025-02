Viel los im und um den Haag SC Idar-Oberstein: Rodenbusch bleibt, Bambach geht 06.02.2025, 13:11 Uhr

i Michael "Turbo" Rodenbusch wird die Spieler des SC Idar-Oberstein II auch in den kommenden beiden Jahren anleiten. Der erfahrene Coach hat seinen Vertrag bius 2027 verlängert. Joachim Hähn

Beim SC Idar-Oberstein tut sich viel. Ein Torjäger geht, ein Trainer verlängert. Außerdem bestreiten Oberliga- und Bezirksliga-Mannschaft Testspiele, und bei der Südwestmeisterschaft im Futsal sind Kakalas Jungs auch gefordert.

Der SC Idar-Oberstein hat am Wochenende ziemlich viel vor sich. Testspiele stehen sowohl für die erste als auch die zweite Mannschaft auf dem Programm, und zudem muss der Verein noch ein Hallenteam stellen, das bei der Futsal-Südwestmeisterschaft am Sonntag in der Barbarossa-Halle in Kaiserslautern gefordert ist.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen