SC Idar-Oberstein: Nicht faul, sondern fleißig

Ein perfekt ausgearbeiteter und umgesetzter Matchplan führte den SC Idar-Oberstein zum Sieg bei der TuS Koblenz. Die Aussichten auf den Klassenerhalt in der Oberliga sind gestiegen – und die Rückkehr von zwei Spielern in der Winterpause ist möglich.
Lesezeit 4 Minuten
Flavius Botiseriu versprühte schon Zuversicht, als er zum Warmmachen den ramponierten Rasen des Stadions Oberwerth betrat. Der Kapitän des SC Idar-Oberstein lachte übers ganze Gesicht: „Mir geht’s gut. Wird Zeit, dass der SC hier wieder mal gewinnt.“ 25 Jahre lang war für den SC Idar-Oberstein zumindest kein Dreier bei der TuS Koblenz zu holen – bis am Samstag.