Zwei Winter-Zugänge möglich SC Idar-Oberstein: Nicht faul, sondern fleißig Sascha Nicolay 07.12.2025, 10:53 Uhr

i Marco Reich hat dem SC Idar-Oberstein ordentlich Leben eingehaucht. Nach dem 2:0-Sieg in Koblenz verbesserte sich die Bilanz untr seiner Regie auf 16 Punkte aus zehn Spielen. Wolfgang Heil

Ein perfekt ausgearbeiteter und umgesetzter Matchplan führte den SC Idar-Oberstein zum Sieg bei der TuS Koblenz. Die Aussichten auf den Klassenerhalt in der Oberliga sind gestiegen – und die Rückkehr von zwei Spielern in der Winterpause ist möglich.

Flavius Botiseriu versprühte schon Zuversicht, als er zum Warmmachen den ramponierten Rasen des Stadions Oberwerth betrat. Der Kapitän des SC Idar-Oberstein lachte übers ganze Gesicht: „Mir geht’s gut. Wird Zeit, dass der SC hier wieder mal gewinnt.“ 25 Jahre lang war für den SC Idar-Oberstein zumindest kein Dreier bei der TuS Koblenz zu holen – bis am Samstag.







