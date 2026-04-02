Mit zwei Angreifern möchte der SC Idar-Oberstein gegen den FC Cosmos Koblenz antreten und zum Überholmanöver ansetzen. Kevin Kraus fehlt aber und wird deshalb nicht auf einen ehemaligen Mitspieler beim 1. FCK treffen.
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Den nächsten Schritt heraus aus dem dichten Abstiegs-Dschungel der Fußball-Oberliga möchte der SC Idar-Oberstein am Karsamstag (15 Uhr) im heimischen Hans-Dieter-Krieger-Stadion gegen den FC Cosmos Koblenz machen, der im Moment zwei Zähler besser dasteht und somit überholt werden kann.