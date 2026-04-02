Cosmos Koblenz Gast im Haag SC Idar-Oberstein mit Flo Zimmer, aber ohne Kevin Kraus Sascha Nicolay 02.04.2026, 13:53 Uhr

i Florian Zimmer (beim Schuss) strahlt immer Gefahr aus. Gegen den FC Cosmos Koblenz wird der Torjäger des SC Idar-Oberstein wohl in die Startelf zurückkehren. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Mit zwei Angreifern möchte der SC Idar-Oberstein gegen den FC Cosmos Koblenz antreten und zum Überholmanöver ansetzen. Kevin Kraus fehlt aber und wird deshalb nicht auf einen ehemaligen Mitspieler beim 1. FCK treffen.

Den nächsten Schritt heraus aus dem dichten Abstiegs-Dschungel der Fußball-Oberliga möchte der SC Idar-Oberstein am Karsamstag (15 Uhr) im heimischen Hans-Dieter-Krieger-Stadion gegen den FC Cosmos Koblenz machen, der im Moment zwei Zähler besser dasteht und somit überholt werden kann.







Artikel teilen

Artikel teilen