Cosmos Koblenz Gast im Haag
SC Idar-Oberstein mit Flo Zimmer, aber ohne Kevin Kraus
Florian Zimmer (beim Schuss) strahlt immer Gefahr aus. Gegen den FC Cosmos Koblenz wird der Torjäger des SC Idar-Oberstein wohl
Florian Zimmer (beim Schuss) strahlt immer Gefahr aus. Gegen den FC Cosmos Koblenz wird der Torjäger des SC Idar-Oberstein wohl in die Startelf zurückkehren.
Hähn Joachim. Joachim Hähn

Mit zwei Angreifern möchte der SC Idar-Oberstein gegen den FC Cosmos Koblenz antreten und zum Überholmanöver ansetzen. Kevin Kraus fehlt aber und wird deshalb nicht auf einen ehemaligen Mitspieler beim 1. FCK treffen.

Lesezeit 4 Minuten
Den nächsten Schritt heraus aus dem dichten Abstiegs-Dschungel der Fußball-Oberliga möchte der SC Idar-Oberstein am Karsamstag (15 Uhr) im heimischen Hans-Dieter-Krieger-Stadion gegen den FC Cosmos Koblenz machen, der im Moment zwei Zähler besser dasteht und somit überholt werden kann.

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