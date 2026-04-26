Chancenlos in Auersmacher SC Idar-Oberstein kämpft bieder, aber ohne Überzeugung Sascha Nicolay 26.04.2026, 09:27 Uhr

i Merouane Taghzoute vom SV Auersmacher gewinnt das Kopfballduell gegen den Idarer Juri Amidon. Dessen Teamkollegen Lennert Arend, Niklas Baus und Flavius Botiseriu (in schwarz, von links) schauen zu. Am Ende verlor der SC Idar-Oberstein 0:3. Sascha Nicolay

Fußballerisch eine ganz schwache Leistung bot der SC Idar-Oberstein beim SV Auersmacher. Trotzdem lohnt sich der Kampf gegen den Abstieg für das Marco-Reich-Team noch – auf und neben dem Platz.

Die Abstiegsschlinge zieht sich immer fester zu. Der SC Idar-Oberstein war bei seinem Gastspiel in der Fußball-Oberliga beim SV Auersmacher die klar schwächere Mannschaft und verlor deshalb verdientermaßen 0:3 (0:1).Das SC-Team kämpfte bei sommerlichen Temperaturen vor knapp 200 Zuschauern auf dem Kunstrasen nahe der französischen Grenze bieder gegen den Rückstand, um den Ausgleich, den Anschluss und schließlich um ein einigermaßen achtbares ...







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