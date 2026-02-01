Jelle Lang wechselt aus der Jugend ins Oberliga-Team des SC Idar-Oberstein. Der Toptorschütze und A-Jugend-Kapitän sichert sich seinen Platz im Kader durch beeindruckende Leistungen.
Lesezeit 1 Minute
Nach Fabio Blum hat der SC Idar-Oberstein einen weiteren Akteur seines A-Junioren-Teams mit einem Vertrag für seine erste Mannschaft ausgestattet. Jelle Lang gehört in der der kommenden Spielzeit zum Kader des Oberliga-Teams.Der 18 Jahre alte Angreifer ist Kapitän der Verbandsliga-A-Junioren des SC, die als Tabellenführer auf dem besten Weg sind, in die Regionalliga aufzusteigen.