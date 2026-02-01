Vertrag für A-Jugend-Kapitän SC Idar-Oberstein: Jelle Lang rückt ins Oberliga-Team Sascha Nicolay 01.02.2026, 12:19 Uhr

i Jelle Lang (vorne) führt die Torjägerliste der A-Junioren-Verbandsliga an. In der kommenden Saison gehört er zum Kader des Oberliga-Teams des SC Idar-Oberstein. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Jelle Lang wechselt aus der Jugend ins Oberliga-Team des SC Idar-Oberstein. Der Toptorschütze und A-Jugend-Kapitän sichert sich seinen Platz im Kader durch beeindruckende Leistungen.

Nach Fabio Blum hat der SC Idar-Oberstein einen weiteren Akteur seines A-Junioren-Teams mit einem Vertrag für seine erste Mannschaft ausgestattet. Jelle Lang gehört in der der kommenden Spielzeit zum Kader des Oberliga-Teams.Der 18 Jahre alte Angreifer ist Kapitän der Verbandsliga-A-Junioren des SC, die als Tabellenführer auf dem besten Weg sind, in die Regionalliga aufzusteigen.







