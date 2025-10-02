Rot-Wende in Diefflen SC Idar-Oberstein in vier Minuten versenkt 02.10.2025, 08:40 Uhr

i Frustriert verlässt Abwehrchef Kevin Kraus nach dem Abpfiff das Spielfeld. Erneut steckte sein SC Idar-Oberstein fünf Gegentreffer ein und rutschte auf den vorletzten Platz ab. Sascha Nicolay

Wieder sah es 45 Minuten lang gut aus für den SC Idar-Oberstein. Tomasz Kakalas Mannschaft führte 1:0. Doch nach einer Roten Karte kurz vor der Pause kippte die Partie im zweiten Abschnitt komplett, und es hagelte wieder Gegentore.

Die Oberliga-Fußballer des SC Idar-Oberstein haben auch das Auswärtsspiel beim FV Diefflen verloren. Nach 1:0-Pausenführung, aber nach einer Roten Karte in Unterzahl, fing sich das Team von Trainer Tomasz Kakala ab der 64. Minute noch fünf Gegentreffer ein und unterlag 1:5.







