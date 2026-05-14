Alles oder nichts im Haag SC Idar-Oberstein im WM-Finale gegen den FV Dudenhofen Sascha Nicolay 14.05.2026, 09:33 Uhr

i Trainer Marco Reich wünscht sich, dass sein SC Idar-Oberstein das Heimspiel gegen den FV Dudenhofen wie ein WM-Finale angeht. Stefan Ding

Eine Niederlage gegen den FV Dudenhofen würde dem SC Idar-Oberstein wohl den Weg in die Verbandsliga weisen – ein Sieg wäre dagegen ein Riesenschritt in Richtung Klassenverbleib. Am Samstag wird es also richtig spannend im Haag.

In einem Finale der Fußball-Weltmeisterschaft geht es um alles oder nichts, da werfen die beiden Mannschaften, die es erreichen, wirklich alles an Können, taktischen Finessen, Leidenschaft, Kampfgeist, Emotionen, Willen, Leidensfähigkeit, Widerstandskraft und Konzentration in die Waagschale – und so zeigt Marco Reichs Vergleich mit einem WM-Endspiel, welche Bedeutung das Oberliga-Heimspiel am Samstag (15.







Artikel teilen

Artikel teilen