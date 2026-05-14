Eine Niederlage gegen den FV Dudenhofen würde dem SC Idar-Oberstein wohl den Weg in die Verbandsliga weisen – ein Sieg wäre dagegen ein Riesenschritt in Richtung Klassenverbleib. Am Samstag wird es also richtig spannend im Haag.
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In einem Finale der Fußball-Weltmeisterschaft geht es um alles oder nichts, da werfen die beiden Mannschaften, die es erreichen, wirklich alles an Können, taktischen Finessen, Leidenschaft, Kampfgeist, Emotionen, Willen, Leidensfähigkeit, Widerstandskraft und Konzentration in die Waagschale – und so zeigt Marco Reichs Vergleich mit einem WM-Endspiel, welche Bedeutung das Oberliga-Heimspiel am Samstag (15.