Ein Jahr spielte Michel Schmitt für den VfR Baumholder. Nun ist er zurück beim SC Idar-Oberstein und tritt er in der Oberliga die Nachfolge von Tobias Edinger an. Marco Reich ist vom 26-Jährigen jedenfalls überzeugt.

Der SC Idar-Oberstein hat seine Torwartlücke geschlossen, die der überraschende Abgang von Tobias Edinger zu Wormatia Worms gerissen hat. Michel Schmitt kommt vom VfR Baumholder zurück in den Haag. „Michel hat sich für uns entschieden, und darüber sind wir sehr glücklich“, bestätigte der kommissarische 1. Vorsitzende Christian Schwinn die Verpflichtung.

Marco Reich, der Sportliche Leiter des SC, geht ins Detail und erklärt, was für Schmitt spricht: „Ich schätze sein fußballerisches Können, da hat er große Qualität. Außerdem ist er menschlich großartig. Das ist mindestens genauso wichtig, denn in einer Oberligasaison kann es auch Tiefen geben, und dann ist der Zusammenhalt einer Mannschaft ein entscheidender Punkt. In dieser Beziehung wird uns Michel sehr helfen.“

Von 2020 bis 2024 schon beim SC Idar

Schmitt trug schon von 2020 bis 2024 das Trikot des SC Idar-Oberstein. Andy Baumgartner lotste den Keeper, den er aus seiner Zeit in Meisenheim bestens kannte, schon damals vom VfR Baumholder zum SC. In der Verbandsliga-Meistersaison 2023/2024 entschied sich Trainer Tomasz Kakala allerdings dafür, Tobias Edinger zur Nummer eins des SC zu machen. Kakala betonte zwar immer, dass der Unterschied zwischen beiden Torleuten minimal sei, doch Schmitt musste sich mit der Stellvertreterrolle zufriedengeben, die er freilich ausgezeichnet ausfüllte. Immer, wenn er gefordert war, lieferte der heute 26-Jährige gute Leistungen ab. Und so hatte er großen Anteil an der Meisterschaft und am Aufstieg in die Oberliga. „Die Entscheidung von Tomasz damals war ja auch sportlich nicht verkehrt, wie sich herausgestellt hat. Schließlich hat Tobias Edinger bei uns ja auch gut gehalten“, sagt Reich, stellt aber klar: „Das schmälert ja die Fähigkeiten von Michel Schmitt in keiner Weise.“

Tatsächlich hat Kakala eine hohe Meinung von Schmitt. Der SC-Chefcoach und sein Trainerteam haben ganz offensichtlich auch nicht vergessen, wie sich der Torhüter beim SC eingebracht hat. Reich bestätigt: „Die Trainer haben sich sehr für die Verpflichtung von Michel Schmitt stark gemacht.“

„Ich fand ihn schon immer brutal gut“

Marco Reich über Michel Schmitt

Vor einem Jahr wollte Schmitt allerdings spielen. Der VfR Baumholder lockte ihn damals mit der Zusicherung, die Nummer eins des Verbandsligateams zu sein. Schmitt absolvierte in der Verbandsliga aber zunächst eine eher durchwachsene Runde. Im letzten Drittel der Saison zeigte er dann aber seine Klasse und bot zum Teil herausragende Leistungen. Den Abstieg in die Landesliga konnte er aber nicht verhindern.

Marco Reich ist ehrlich und betont: „Bei uns muss Michel jetzt eine Schippe drauflegen.“ Der Sportliche Leiter stellt aber klar: „Ich fand ihn schon immer brutal gut, und ich bin davon überzeugt, dass er mit der Unterstützung von uns allen, von der Mannschaft, dem Trainerteam und dem Vorstand ein toller Rückhalt für uns sein wird.“