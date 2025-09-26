Ein kurioser Grund trägt die Schuld daran, dass der SC Idar-Oberstein erst nach zwölf Tagen erfahren hat, wie lange sein Spieler Robin Hill gesperrt war.
Lesezeit 1 Minute
Gute Nachrichten erreichten den SC Idar-Oberstein am späten Donnerstag-Nachmittag. Robin Hill wurde nach seiner umstrittenen Roten Karte wegen einer vermeintlichen „Handnotbremse“ gegen den 1. FC Kaiserslautern II nur für ein Spiel gesperrt. Die Sperre saß der schnelle Außenspieler bei der 2:3-Niederlage beim FC Cosmos Koblenz ab und ist somit wieder spielberechtigt.