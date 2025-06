Vier Wochen ist es her, seit der SC Idar-Oberstein den Klassenverbleib in der Fußball-Oberliga perfekt gemacht hat. Am Dienstag ist die Ruhepause schon vorbei, und das Trainerteam um Chefcoach Tomasz Kakala bittet im Haag zur ersten Trainingseinheit der Vorbereitung auf die bevorstehende Oberligasaison.

Für Kakala beginnt damit die dritte Runde als Cheftrainer des SC Idar-Oberstein. Bisher hat er den Verein sehr erfolgreich geführt. In seiner ersten Saison wurde der SC höchst souverän Meister in der Verbandsliga, und in seiner zweiten schaffte er – als bester Aufsteiger – den Klassenerhalt in der Oberliga.

Vier Neue sind dabei

In seine dritte Saison geht Kakala mit verändertem Kader. Mit Tobias Edinger, Luca Baderschneider, Malik Yerima (alle Wormatia Worms), Marius Botiseriu (SG Niederhambach/Schwollen), Dennis Kaucher, Lennert Arend (beide FC Freisen), Paulo de Souza (zurück nach Brasilien), Christoph Grimm und Alexander Bambach (SG Bostalsee) sind neun Spieler verabschiedet worden. Auch Niklas Brach, der bald eine neue Arbeitsstelle in Düsseldorf antreten wird, kann kaum noch zur Mannschaft gezählt werden. Neu sind neben einigen Akteuren aus der eigenen A-Jugend bisher vier Akteure von anderen Vereinen vorgestellt worden. Marvin Lind und Michel Schmitt kommen vom VfR Baumholder, Jan-Uwe Audi vom FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein und Tyrecce Herzhauser vom SV Morlautern in den Haag. Der Verein arbeitet an weiteren Verpflichtungen, hat bisher aber keinen weiteren „Vollzug“ gemeldet.

Ehe am ersten August-Wochenende der Startschuss für die insgesamt 19. Saison des SC in der Oberliga fällt, bestreitet das Kakala-Team vier Testspiele. Am 5. Juli ist in Algenrodt Verbandsligist SG Hüffelsheim der Gegner. Am 12. Juli geht es in Schwollen gegen Rheinlandligist FV Hunsrückhöhge Morbach. Am 19. Juli ist in Niederhambach Rheinlandligist RW Wittlich der Gegner, ehe der SC am 25. Juli in Ohmbach auf Verbandsligist SV Steinwenden trifft.