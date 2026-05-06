Einspruch erfolgreich SC Idar-Oberstein bekommt die Diefflen-Punkte Sascha Nicolay 06.05.2026, 10:25 Uhr

i Endlich wieder ein Grund zu feiern für den SC Idar-Oberstein: Das Verbandsgericht des Regionalverbands Südwest hat dem SC die drei Punkte aus der Partie gegen den FV Diefflen zuerkannt und damit das Urteil der Spruchkammer korrigiert. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Das Verbandsgericht des Fußball-Regionalverbands Südwest hat anders geurteilt als die Spruchkammer. Der SC Idar-Oberstein überholt den FV Diefflen in der Tabelle.

Der SC Idar-Oberstein hat außerhalb des Spielfeldes einen Erfolg erzielt. Der Einspruch des Fußball-Oberligisten gegen das Urteil der Spruchkammer des Regionalverbands Südwest, nachdem der Wechselfehler des FV Diefflen im Haag am 15. April kein Regelverstoß gewesen sein soll, der zu einer Umwertung der Idarer 2:3-Niederlage führen könne, wurde von der nächsthöheren Instanz, dem Verbandsgericht, einkassiert.







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