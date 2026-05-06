Das Verbandsgericht des Fußball-Regionalverbands Südwest hat anders geurteilt als die Spruchkammer. Der SC Idar-Oberstein überholt den FV Diefflen in der Tabelle.
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Der SC Idar-Oberstein hat außerhalb des Spielfeldes einen Erfolg erzielt. Der Einspruch des Fußball-Oberligisten gegen das Urteil der Spruchkammer des Regionalverbands Südwest, nachdem der Wechselfehler des FV Diefflen im Haag am 15. April kein Regelverstoß gewesen sein soll, der zu einer Umwertung der Idarer 2:3-Niederlage führen könne, wurde von der nächsthöheren Instanz, dem Verbandsgericht, einkassiert.