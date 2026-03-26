Für Marco Reich ist es durchaus kein Spiel wie jedes andere, wenn der SC Idar-Oberstein am Samstag (15 Uhr) auf dem Fröhnerhof beim 1. FC Kaiserslautern II gastiert. Zu gerne wäre er der zweite Trainer, der mit dem SC einen Sieg beim FCK schafft.
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Wenn der SC Idar-Oberstein in der Fußball-Oberliga am Samstag (15 Uhr) am Fröhnerhof beim 1. FC Kaiserslautern II antritt, dann werden Erinnerungen an den bisher einzigen Idarer Dreier beim FCK wach. Mehr als ein Vierteljahrhundert ist seitdem vergangen.