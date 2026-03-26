Spannende Marco-Reich-Rückkehr SC Idar: Nach 26 Jahren wieder ein Dreier beim 1. FCK? Sascha Nicolay 26.03.2026, 13:29 Uhr

i So ausgelassen würde Marco Reich am Samstag gerne jubeln. Dann hätte der SC Idar-Oberstein nämlich die große Überraschung geschafft und nach mehr als einem Vierteljahrhundert wieder beim 1. FC Kaiserslautern II gewonnen. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Für Marco Reich ist es durchaus kein Spiel wie jedes andere, wenn der SC Idar-Oberstein am Samstag (15 Uhr) auf dem Fröhnerhof beim 1. FC Kaiserslautern II gastiert. Zu gerne wäre er der zweite Trainer, der mit dem SC einen Sieg beim FCK schafft.

Wenn der SC Idar-Oberstein in der Fußball-Oberliga am Samstag (15 Uhr) am Fröhnerhof beim 1. FC Kaiserslautern II antritt, dann werden Erinnerungen an den bisher einzigen Idarer Dreier beim FCK wach. Mehr als ein Vierteljahrhundert ist seitdem vergangen.







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