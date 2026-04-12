Mittwoch kommt der FV Diefflen
SC Idar muss die Schießbude schließen
Robin Hill (links) und sein SC Idar-Oberstein wollen sich am Mittwoch rehabiltieren. Nach dem 0:6 in Pirmasens gastiert der FV D
Robin Hill (links) und sein SC Idar-Oberstein wollen sich am Mittwoch rehabiltieren. Nach dem 0:6 in Pirmasens gastiert der FV Diefflen im Haag.
Stefan Ding

Zweiter Akt der Englischen Woche für den SC Idar-Oberstein. Nach dem 0:6 in Pirmasens gastiert am Mittwoch (19.30 Uhr) der FV Diefflen zum Kellerduell im Haag. Am Samstag kommt dann der FC Emmelshausen-Karbach.

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Bereits am Mittwoch hat der SC Idar-Oberstein Gelegenheit, sich nach der Pleite beim FK Pirmasens zu rehabilitieren. Erster Gegner eines Heimspiel-Doppelpacks ist dann um 19.30 Uhr der FV Diefflen, ehe am Samstag (14.15 Uhr) der FC Emmelshausen-Karbach Gast im Hans-Dieter-Krieger-Stadion ist.

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