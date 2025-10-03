Das Duell am elften Spieltag der Oberliga zwischen Emmelshausen-Karbach und Idar-Oberstein hat eine spezielle Note bekommen, denn Ex-Profi Marco Reich hat am Donnerstag das Traineramt bei den Gästen übernommen.
Nach dem 1:5 am Mittwoch beim FV Diefflen und vor dem Auswärtsspiel in der Fußball-Oberliga am Samstag (15 Uhr) in Karbach beim Tabellensechsten FC Emmelshauen-Karbach hat der Tabellenvorletzte SC Idar-Oberstein Trainer Tomasz Kakala entlassen. Ex-Nationalspieler Marco Reich hat nun das Sagen.