FCEK gegen Ex-Lautern-Profi SC Idar kommt mit Trainer Marco Reich nach Karbach 03.10.2025, 13:54 Uhr

i Emmelshausen-Karbachs Janik Otto (in Blau, rechts) präsentiert sich in dieser Saison in Torlaune: Nach zehn Spieltagen hat der Mittelfeldspieler schon sieben Treffer erzielt, den jüngsten zum entscheidenden 5:4 beim Sieg am Mittwoch bei Eisbachtal. hjs-Foto

Das Duell am elften Spieltag der Oberliga zwischen Emmelshausen-Karbach und Idar-Oberstein hat eine spezielle Note bekommen, denn Ex-Profi Marco Reich hat am Donnerstag das Traineramt bei den Gästen übernommen.

Nach dem 1:5 am Mittwoch beim FV Diefflen und vor dem Auswärtsspiel in der Fußball-Oberliga am Samstag (15 Uhr) in Karbach beim Tabellensechsten FC Emmelshauen-Karbach hat der Tabellenvorletzte SC Idar-Oberstein Trainer Tomasz Kakala entlassen. Ex-Nationalspieler Marco Reich hat nun das Sagen.







