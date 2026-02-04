Gastgeberteam Halbfinalgegner SC Idar greift in den Wintercup des TuS Hackenheim ein Sascha Nicolay 04.02.2026, 11:53 Uhr

i Trainer Marco Reich und sein SC Idar-Oberstein messen sich beim Wintercup des TuS Hackenheim mit dem Landesliga-Team des Gastgebers. Jörg Niebergall

Im Wintercup trifft Oberligist SC Idar-Oberstein auf Gastgeber TuS Hackenheim. Spannung durch bekannte Gesichter und den Kampf um den Finaleinzug ist garantiert.

Der SC Idar-Oberstein steigt am Donnerstag in den Wintercup des TuS Hackenheim ein. Der Fußball-Oberligist trifft um 19.30 Uhr auf dem Kunstrasen am Felseneck in Hackenheim auf das Gastgeberteam. Landesligist TuS Hackenheim, der bekanntlich vom Ex-Idarer Tim Hulsey trainiert wird, qualifizierte sich durch einen 4:3-Sieg gegen die Spvgg Ingelheim für dieses Halbfinale des eigenen Turniers.







Artikel teilen

Artikel teilen