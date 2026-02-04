Im Wintercup trifft Oberligist SC Idar-Oberstein auf Gastgeber TuS Hackenheim. Spannung durch bekannte Gesichter und den Kampf um den Finaleinzug ist garantiert.
Lesezeit 1 Minute
Der SC Idar-Oberstein steigt am Donnerstag in den Wintercup des TuS Hackenheim ein. Der Fußball-Oberligist trifft um 19.30 Uhr auf dem Kunstrasen am Felseneck in Hackenheim auf das Gastgeberteam. Landesligist TuS Hackenheim, der bekanntlich vom Ex-Idarer Tim Hulsey trainiert wird, qualifizierte sich durch einen 4:3-Sieg gegen die Spvgg Ingelheim für dieses Halbfinale des eigenen Turniers.