Gehen die drei Punkte aus der Partie gegen den FV Diefflen vielleicht doch noch an den SC Idar-Oberstein? Der Verein schöpft jedenfalls alle sportjuristischen Möglichkeiten aus.
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Der SC Idar-Oberstein kämpft auf allen Ebenen um den Klassenverbleib in der Fußball-Oberliga. Auf dem Feld gibt es die nächste Chance auf drei Punkte beim Heimspiel am Samstag (15 Uhr) gegen den TSV Gau-Odernheim. Außerhalb des Platzes tut der SC alles dafür, um doch zu den Punkten aus der 2:3 verlorenen Partie gegen den FV Diefflen zu kommen.