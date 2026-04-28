Berufung beim Verbandsgericht SC Idar geht mit Fachanwalt gegen Diefflen-Urteil vor Sascha Nicolay 28.04.2026, 17:37 Uhr

i Der SC Idar-Oberstein kämpft auf allen Ebenen gegen den Abstieg aus der Fußball-Oberliga. Jetzt hat der Vorstand Berufung gegen das Urteil der Spruchkammer des Regionalverbands Südwest eingelegt. Sascha Nicolay

Gehen die drei Punkte aus der Partie gegen den FV Diefflen vielleicht doch noch an den SC Idar-Oberstein? Der Verein schöpft jedenfalls alle sportjuristischen Möglichkeiten aus.

Der SC Idar-Oberstein kämpft auf allen Ebenen um den Klassenverbleib in der Fußball-Oberliga. Auf dem Feld gibt es die nächste Chance auf drei Punkte beim Heimspiel am Samstag (15 Uhr) gegen den TSV Gau-Odernheim. Außerhalb des Platzes tut der SC alles dafür, um doch zu den Punkten aus der 2:3 verlorenen Partie gegen den FV Diefflen zu kommen.







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