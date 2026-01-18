Der SC Idar-Oberstein sendet ein Zeichen, dass es herausragende Spieler der eigenen Jugendabteilung direkt in den Kader der ersten Mannschaft schaffen können. Fabio Blum gehört kommende Saison zu Marco Reichs Team.
Der SC Idar-Oberstein hat den Spielmacher seiner starken A-Junioren-Mannschaft mit einem Vertrag für sein Oberliga-Team ausgestattet. Fabio Blum gehört damit in der kommenden Saison zum Kader von Marco Reichs Team. Bei der Idar-Obersteiner Hallenfußball-Meisterschaft konnten sich unlängst 750 Zuschauer von den herausragenden Fähigkeiten Blums überzeugen.