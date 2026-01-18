A-Junior bekommt Vertrag SC Idar: Fabio Blum rückt in den Oberliga-Kader Sascha Nicolay 18.01.2026, 09:37 Uhr

i A-Junioren-Coach Stephan Holländer gibt Fabio Blum Anweisungen. In der kommenden Saison wird Blum Teil des Kaders der ersten Mannschaft des SC Idar sein. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Der SC Idar-Oberstein sendet ein Zeichen, dass es herausragende Spieler der eigenen Jugendabteilung direkt in den Kader der ersten Mannschaft schaffen können. Fabio Blum gehört kommende Saison zu Marco Reichs Team.

Der SC Idar-Oberstein hat den Spielmacher seiner starken A-Junioren-Mannschaft mit einem Vertrag für sein Oberliga-Team ausgestattet. Fabio Blum gehört damit in der kommenden Saison zum Kader von Marco Reichs Team. Bei der Idar-Obersteiner Hallenfußball-Meisterschaft konnten sich unlängst 750 Zuschauer von den herausragenden Fähigkeiten Blums überzeugen.







