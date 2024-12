Heimspiel zum Jahresabschluss SC Idar braucht gegen den Angstgegner einen Dreier 05.12.2024, 12:28 Uhr

i Zum letzten Mal in diesem Jahr müssen die Idarer Spieler (von links) Dominic Bauer, Lukas Stallbaum und Alex ganz dicht zusammenstehen. Schiedsrichterin Alessia Jochum stellte im Spiel gegen den TuS Mechtersheim die Mauer. Am Samstag ist der SV Morlautern im Haag zu Gast. Hähn Joachim

Auf welchem Platz überwintert der SC Idar-Oberstein in der Fußball-Oberliga? Mit einem Dreier am Samstag im Haag kann der Aufsteiger seine Ausgangsposition verbessern.

Das Jahr 2024 geht in die Geschichte des SC Idar-Oberstein ein. Die Jubelbilder der Meisterschaft in der Verbandsliga schießen einem in Erinnerung, die Freude über das Comeback in der Fußball-Oberliga kannte schließlich keine Grenzen. Doch dieser Freude ist mittlerweile der Erkenntnis gewichen, dass die Oberliga kein Ponyhof ist.

