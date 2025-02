Testspiel abgebrochen SC hält Justus Klein, Dominic Bauer und Leon Koerdt 02.02.2025, 12:27 Uhr

i Justus Klein (in schwarz) bleibt beim SC Idar-Oberstein. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Wie Glatteis war der Kunstrasen, und deshalb musste das Testspiel des SC Idar-Oberstein gegen die SV Elversberg II abgebrochen werden. Dafür schreiten die Vertragsgespräche des Vereins schnell voran. Drei weitere Akteure bleiben.

Nach Florian Zimmer und Flavius Botiseriu haben sich drei weitere Spieler weiter an Fußball-Oberligist SC Idar-Oberstein gebunden. Das zweite Vorbereitungsspiel der Idarer musste derweil schon in der Anfangsphase abgebrochen werden.Der Kunstrasen „Jägersfreude“ in Saarbrücken war derart rutschig, dass es unmöglich war, das Spiel gegen die SV Elversberg II sicher zu Ende zu bringen.

