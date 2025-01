Gastspiel auf dem Betzenberg Sascha Hildmann: Ex-Coach des SC Idar im Rampenlicht 30.01.2025, 15:57 Uhr

i Sascha Hildmann als Trainer des SC Idar-Oberstein. Am Sonntag gastiert als Coach von Preußen Münster beim 1. FC Kaiserslautern - in seiner Heimatstadt. imago sportfotodienst

Den SC Idar-Oberstein manövrierte Sascha Hildmann durch zwei Regionalliga-Spielzeiten. Heute ist er Rekordtrainer des SC Preußen Münster und versucht, am Sonntag in der zweiten Liga einen Coup zu wiederholen, der ihm einst mit dem SC gelang.

Als Sascha Hildmann zum ersten Mal in einem Punktspiel eine Gastmannschaft des 1. FC Kaiserslautern im Fritz-Walter-Stadion coachte, da stand er ganz am Anfang seiner Trainerkarriere. Mehr als 13 Jahre ist das jetzt her, als er in der Regionalliga mit dem SC Idar-Oberstein auf dem Betzenberg gegen die zweite Mannschaft der Roten Teufel antrat.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen