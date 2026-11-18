„Nordkurve Koblenz“ steht auf den Steinplatten gegenüber dem Stadion Oberwerth. Grundsätzlich kein Problem, wenn die Steine nicht zum frisch fertiggestellten Campus des FC Rot-Weiss Koblenz gehören würden. Der erstattete nun Anzeige.
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Neben den sportlichen Themen, die die Koblenzer Fußball-Oberligisten FC Rot-Weiss und TuS Woche für Woche beschäftigen, ist Anfang der Woche noch ein Thema in Blau-Schwarz und gelber Schrift aufgeploppt, das die Gemüter erhitzt – bei subjektiven, aber auch neutralen Betrachtern.