Rot-Weiss erstattet Anzeige Sachbeschädigung an Campus-Steinplatten erhitzt Gemüter Mirko Bernd 18.11.2026, 13:27 Uhr

i „Nordkurve Koblenz“, dazwischen die Wappen der Stadt Koblenz und der TuS. So steht es nun geschrieben und gemalt auf den Steinplatten, die einen der drei kürzlich fertig gestellten Rot-Weiss-Campus-Plätze begrenzen. Gegen diese Sachbeschädigung hat Rot-Weiss nun Anzeige erstattet. Mirko Bernd

„Nordkurve Koblenz“ steht auf den Steinplatten gegenüber dem Stadion Oberwerth. Grundsätzlich kein Problem, wenn die Steine nicht zum frisch fertiggestellten Campus des FC Rot-Weiss Koblenz gehören würden. Der erstattete nun Anzeige.

Neben den sportlichen Themen, die die Koblenzer Fußball-Oberligisten FC Rot-Weiss und TuS Woche für Woche beschäftigen, ist Anfang der Woche noch ein Thema in Blau-Schwarz und gelber Schrift aufgeploppt, das die Gemüter erhitzt – bei subjektiven, aber auch neutralen Betrachtern.







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