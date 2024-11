Nach zwei Jahren Regionalliga Rückkehrer Luis Hesse verstärkt Eisbachtal sofort 12.11.2024, 15:43 Uhr

i Sie freuen sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit (von links): Eisbachtals Sportlicher Leiter Patrick Reifenscheidt, Neuzugang Luis Hesse und Eisbären-Trainer Thorsten Wörsdörfer. Andreas Egenolf

Nach zwei Jahren bei Hannover 96 II in der Regionalliga kehrt der gebürtige Welschneudorfer Luis Hesse zurück zu den Eisbachtaler Sportfreunden und verstärkt die Unterwesterwälder in Kampf gegen den Abstieg aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar.

Ein alter Bekannter ist zurück bei den Eisbachtaler Sportfreunde und soll fortan dabei helfen, Punkte gegen den Abstieg einzufahren: Luis Hesse kehrt nach zwei Jahren in der Regionalliga Nord bei Hannover 96 II zurück in den Unterwesterwald. Zuletzt war der Mittelfeldspieler vereinslos, da sein Vertrag bei den Hannoveranern nach dem Aufstieg in die 3.

