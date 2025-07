Der FC Cosmos ist zurück in der Oberliga. Trotz fehlender Heimspielstätte im Vorjahr hat der Koblenzer Klub den direkten Wiederaufstieg geschafft. Was nun besser werden soll als in der Premierensaison.

Aus der Geschichte zu lernen, kann auch im Fußball nicht schaden. Zumindest hat man sich beim FC Cosmos fest vorgenommen, die Fehler der Vergangenheit nicht ein zweites Mal zu machen. Bereits vor zwei Jahren war der Verein aus Koblenz schon einmal in die Oberliga aufgestiegen, ehe man anschließend ein Stück weit das Opfer der eigenen Ansprüche wurde. Als Yusuf Emre Kasal seinerzeit im Winter die Mannschaft übernahm, war der Abstand zum rettenden Ufer schon zu groß, half selbst ein Kraftakt in der Rückrunde nicht mehr. Deshalb sagt der Trainer nun vor dem zweiten Anlauf: „Wir wollen uns erst einmal etablieren und müssen als Verein wachsen.“

Wagenburg-Mentalität als Grundlage des Erfolgs

i Erfolgstrainer des FC Cosmos: Yusuf Emre Kasal. Jörg Niebergall

Dass die „Cosmonauten“ den direkten Wiederaufstieg geschafft haben, ist nicht selbstverständlich, wenn man die Umstände berücksichtigt. Sicher, an guten und für die Rheinlandliga zum Teil überqualifizierten Fußballern hat es Kasal nicht gemangelt, der Trainer musste aber praktisch während der gesamten Saison improvisieren. „Wir hatten viele Baustellen“, sagt er im Rückblick, die unzureichende Platzsituation war nur eines von vielen Problemen, mit der Coach praktisch allwöchentlich konfrontiert war. Der FC Cosmos musste seine Heimspiele auf zehn verschiedenen Plätzen austragen, „mitunter hatte die Auswärtsmannschaft eine kürzere Anreise als wir“, erinnert er sich. Aber: Dem Verein insgesamt ist es gelungen, eine Art Wagenburg-Mentalität zu schaffen und daraus Kraft zu schöpfen. „Wenn alle zusammenhalten, kann man große Widerstände überwinden“, nennt Kasal einen wesentlichen Aspekt für die furiose Aufholjagd im Frühjahr, als man Tabellenführer Mülheim-Kärlich noch überholte.

Kasal spricht von neuer „Kabinenkultur“

Eine der Lehren aus dem Vorjahr ist auch, dieses Mal weitsichtiger zu planen und im Idealfall auch nachhaltiger. Kasal ist zwar durchaus sprachgewandt und offen für Akteure aus aller Herren Länder, will aber nun eine andere „Kabinenkultur“ schaffen, wie er es nennt. Nicht nur, dass man auf der Schmitzers Wiese ein Gefühl der Heimat erzeugen will, um besser und schneller zueinanderzufinden, dazu zählt eben auch, dass Deutsch gesprochen wird.

„Das sind alles Jungs, die Verantwortung tragen wollen und eine gute Mentalität mitbringen.“

Cosmos-Trainer Kasal über die Neuzugänge

Dies ist einer von mehreren Gründen, warum der Umbruch letztlich größer ausfällt als geplant. Aus dem Vorjahreskader sind als maßgebliche Stützen nur Torwart Josue Duverger, Nihat Farajli und Winterzugang Kelvin Lunga übrig geblieben, auch Mittelfeldmann Luan Krasniqi hat verlängert. Im neuen Team erhofft sich Kasal von Matthias Heck (kommt von Rot-Weiss Wittlich), dem Ex-Rot-Weiss-Koblenz-Duo Sota Matsui und Nao Oriyama tragende Rollen, zudem kommen drei Akteure mit Regionalliga-Erfahrung: Mordecai Zuhs (Innenverteidigung) und Meric-Nuh Gültekin (Mittelfeld) aus Düren, Taha Aksu von Barockstadt Fulda. Letztere wollen ihrer ins Stocken geratenen Karriere zu neuem Schwung verhelfen, Aksu könnte in der Offensive zusammen mit Lunga und Oriyama ein durchaus wirkungsvolles Trio bilden. „Das sind alles Jungs, die Verantwortung tragen wollen und eine gute Mentalität mitbringen“, sagt Kasal. Was ihm und Klubchef Remo Rashica wichtig war: Alle Neuzugänge haben sich für zwei Jahre an den FC Cosmos gebunden. Die alljährliche Fluktuation soll minimiert werden, die Akteure eine Identifikation mit der Stadt und dem Klub aufbauen.

Pirmasens, Worms und FCK II als Favoriten

Auch für den 37-jährigen Trainer wird es eine Saison, in der vieles anders ist als im Vorjahr. In der Rheinlandliga stand der möglichst schnelle Aufstieg über allem – nun betont Kasal: „Wir machen uns keinen Druck. Wir wollen in der Oberliga ankommen und dort zu einer festen Größe werden.“ War seine Mannschaft zuletzt die Gejagte, so können die „Cosmonauten“ nun die Meisterschaftsfavoriten ärgern. Pirmasens, Worms und die FCK-Reserve sind für ihn die Teams, die am Ende ganz oben stehen könnten. Solche Platzierungen sind beim FC Cosmos Koblenz (noch) kein Thema.

FC Cosmos Koblenz

Zugänge: Meric Nuh Gültekin, Mordecai Zuhs (beide FC Düren), Precious Spittmann (San Luca), Matthias Heck (Rot-Weiss Wittlich), Nao Oriyama, Sota Matsui (beide FC Rot-Weiss Koblenz), Taha-Berk Aksu (SG Barockstadt Fulda), Xhenis Kryeziu (SV Elversberg U23), Serdar Arslan (Sakaryaspor), Khery Hamka (GU-Türkspor), Jeremy Mekoma (FV Engers), Romaric Grenz (vereinslos).

Abgänge: Niko Luciano Neal (FC Basara Mainz), Alket Bajrami (FC Feronikel 74), Toni Djim, Milot Ajeti, Yasa Eyrice, Yusupha Sawaneh, Aboubacar Miguel Toure, Younes Sidi Adda, Tufan Kelleci, Wilde Donald Guerrier, Alex Varela (alle Ziel unbekannt), Leo Klein (Wormatia Worms), Ayman Ed-Daoudi (FV Engers), Marko Bosic, Dama Kanoute (SV Eintracht Mendig), Yvan Kenmo (SV Morlautern), Arben Sejdija (VfB Linz).

Kader, Tor: Josue Duverger, Romaric Grenz.

Abwehr: Serdar Arslan, Sota Matsui, Matthias Heck, Yehor Kokot, Mordecai Zuhs.

Mittelfeld: Luan Krasniqi, Nihat Farajli, Meric Nuh Gültekin, Xhenis Kryeziu, Emil Simonyan, Ian Lämmel, Khery Hamka.

Angriff: Kelvin Lunga, Nao Oriyama, Precious Spittmann, Taha Aksu.

Trainer: Yusuf Emre Kasal.

Saisonziel: gesichertes Mittelfeld.

Favoriten: keine Angabe.