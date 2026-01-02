Vater und Sohn bleiben Ruben und Holger Strack verlängern beim SC Idar Sascha Nicolay 02.01.2026, 14:07 Uhr

i Ruben Strack Weiss René. René Weiss

Ruben Strack bleibt dem SC Idar-Oberstein ebenso erhalten wie sein Vater Holger, der die Keeper des Oberligiten trimmt.

Der SC Idar-Oberstein hat weitere Personalfragen geklärt. Der Fußball-Oberligist kann weiter auf die Dienste von Ruben und Holger Strack setzen. „Beide haben für die kommende Saison zugesagt“, bestätigt SC-Sportvorstand Christian Schwinn.Mir Ruben Strack banden die Idarer somit das große Torhüter-Talent an sich, das in dieser Runde bereits in acht Pflichtspielen (sechsmal in der Oberliga, zweimal im Südwestpokal) zum Einsatz kam.







