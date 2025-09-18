SC Idar-Oberstein bei Cosmos Ruben Strack und Kevin Kraus stehen in der Startelf 18.09.2025, 14:04 Uhr

i Temi Ajibola (rot-weißes Trikot) bot gegen den 1. FC Kaiserslautern II an der Seite eine ansprechende Leistung im Angriff und könnte auch in Koblenz wieder an der Seite von Torjäger Florian Zimmer auflaufen. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Zwei Wochen nach der 3:6-Pleite beim FC Rot-Weiss Koblenz meldet sich der SC Idar-Oberstein im Stadion Oberwerth zurück. Diesmal ist der FC Cosmos Koblenz der Gastgeber dort. „Eine schwierige Aufgabe“, findet SC-Trainer Tomasz Kakala.

Deutlich ruhiger als noch in der Woche zuvor ging es beim SC Idar-Oberstein vor dem Oberligaspiel am Samstag (15 Uhr) im Stadion Oberwerth gegen den FC Cosmos Koblenz zu. Die ordentliche Leistung bei der unglücklichen 2:3-Niederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern II hat etwas Druck vom Kessel genommen.







