Zwei Wochen nach der 3:6-Pleite beim FC Rot-Weiss Koblenz meldet sich der SC Idar-Oberstein im Stadion Oberwerth zurück. Diesmal ist der FC Cosmos Koblenz der Gastgeber dort. „Eine schwierige Aufgabe“, findet SC-Trainer Tomasz Kakala.
Deutlich ruhiger als noch in der Woche zuvor ging es beim SC Idar-Oberstein vor dem Oberligaspiel am Samstag (15 Uhr) im Stadion Oberwerth gegen den FC Cosmos Koblenz zu. Die ordentliche Leistung bei der unglücklichen 2:3-Niederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern II hat etwas Druck vom Kessel genommen.