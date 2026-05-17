Ohne seinen Torhüter hätte der SC Idar-Oberstein gegen den FV Dudenhofen die nächste Pleite erlebt. So reichte es zum 1:1, obwohl Coach Marco Reich mit einem Wechsel komplett daneben griff.
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Der SC Idar-Oberstein hat wieder nicht gewonnen – auf dem Platz zum neunten Mal in Folge nicht. Doch das 1:1 im Kellerduell zu Hause gegen den FV Dudenhofen und der erste selbst eroberte Punkt nach sechs Niederlagen in Serie lässt das Fünkchen Hoffnung im Abstiegskampf der Fußball-Oberliga weiterglimmen.