Nur 1:1 gegen FV Dudenhofen
Ruben Strack hält die Hoffnung beim SC Idar am Leben
Nicht aufgeben: Trainer Marco Reich beschwört seine Mannschaft nach dem 1:1 gegen den FV Dudenhofen. Der SC Idar-Obersstein klet
Nicht aufgeben: Trainer Marco Reich beschwört seine Mannschaft nach dem 1:1 gegen den FV Dudenhofen. Der SC Idar-Obersstein kletterte dadurch auf den drittletzten Rang.
Sabine Greber-Maier

Ohne seinen Torhüter hätte der SC Idar-Oberstein gegen den FV Dudenhofen die nächste Pleite erlebt. So reichte es zum 1:1, obwohl Coach Marco Reich mit einem Wechsel komplett daneben griff.

Lesezeit 5 Minuten
Der SC Idar-Oberstein hat wieder nicht gewonnen – auf dem Platz zum neunten Mal in Folge nicht. Doch das 1:1 im Kellerduell zu Hause gegen den FV Dudenhofen und der erste selbst eroberte Punkt nach sechs Niederlagen in Serie lässt das Fünkchen Hoffnung im Abstiegskampf der Fußball-Oberliga weiterglimmen.

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